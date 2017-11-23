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23 ноября 2017
22 ноября 2017
02:15  23 ноября 2017 0

Минфин задумался о лечении россиян в частных клиниках по ОМС

Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Реформа ОМС пока находится на стадии рассмотренияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Министерстве финансов России предложили увеличить возможности лечения граждан по полису обязательного медицинского страхования. В частности, ведомство прорабатывает вопрос о вероятной оплате услуг частных российских и зарубежных клиник за счет ОМС.

С заявлением о возможности реформирования системы обязательного медицинского страхования выступил замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Вижу перспективы в ряде направлений, в том числе в придании ОМС функций не просто почтальона, но именно непосредственно страхователя», — цитирует Моисеева «Коммерсант».

При этом представитель министерства подчеркнул, что эта идея лишь находится на стадии рассмотрения внутри ведомства, поэтому, по его словам, надеяться на реформу ОМС уже в 2018 году пока не стоит.

Ранее сообщалось, что оформление полиса ОМС и онлайн-доступ к истории болезни станет доступен россиянам на Едином портале госуслуг. Эксперты отметили, что нововведение крайне полезно скажется на оказании медицинских услуг в будущем: через сервис можно будет отследить и улучшить качество работ медучреждений.

Наталья Полетавкина
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