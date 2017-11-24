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30% чиновников в России сократят 7. Власти хотят заставить водителей пересдавать на права

Власти хотят заставить водителей пересдавать на права 8. Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии 14:06 24 ноября 2017 0 Воры в законе назначили сходку в Греции. Обсудят конфликт между «законниками» Главы враждующих «сухумского» клана Мераба Джангвеладзе и «греческого» клана Лаша Шушанашвили впервые за долгие годы оказались на свободе Фото: Pixabay Воры в законе Нодо Шукакидзе, Тава, Шотико и Ку передали 43-летнему тбилисскому «законнику» Звиаду Папиашвили официальное приглашение на сходку. Она состоится в Греции и будет касаться недавней встречи последнего с лидером «сухумского» клана Мерабом Джангвеладзе, которого «греческие» коллеги Звиада вором не признают. На той встрече обсуждался давний конфликт. Мераб предложил Звиаду помириться с его «обидчиками» по СИЗО №7, то есть получить их признание взамен на снятие с них своих претензий, чтобы каждый остался «при своих». Звиад ответил категорическим отказом, который означает, что ворами останутся либо они, либо он. Не исключено, что обсуждение «дела Звиада Папиашвили» выйдет за пределы их «греческого» круга. Сегодня впервые за последние годы главы враждующих семейств Джангвеладзе и лидер «греческого клана» Лаша Шушанашвили находятся на свободе. Им ничего не мешает обсудить взаимные претензии. Рано или поздно переговорный процесс, замороженный Шакро Молодым (Захарий Калашов), будет возобновлен, а его запреты утратят силу. Проявив «мирную инициативу», Мераб Джангвеладзе уже сделал в этом направлении первый шаг. Поддержит ли Лаша Шушанашвили решение Звиада, пока неизвестно. По информации портала «Прайм Крайм», Звиад Папиашвили был коронован в 1996 году за исполнение приговора над Гочей Диасамидзе, убийцей вора в законе Георгия Чхаидзе. «Крестным отцом» Звиада считается потомственный «нахаловский» вор в законе Георгий Джанезашвили, он же Амбергич. Кровь Диасамидзе повязала Звиада с будущими ворами в законе Гурамом Сванидзе и Алеко Курасбедиани по кличке Црипа, с которого впоследствии и начались все беды Звиада. Сзади: Паата Чхартишвили (Принц), Джемал Шавладзе (Чай), Дато Курасбедиани (Црипа), Резо Лорткипанидзе, Гурам Сванидзе. Впереди: Дато Хомасуридзе (Швейка) и Звиад Папиашвили. СИЗО Тбилиси, Х49 Фото: «Прайм Крайм» В следующий раз в гуще событий Звиад оказался бок о бок с Црипой в марте 2004 года, когда в Кутаиси задержали Сергея Кутателадзе (Байко), приехавшего из Израиля на похороны матери. Байко сопровождал известный российский криминальный авторитет Юрий Есин по кличке Самосвал. При обыске у Байко, которому даже не дали доехать до дома, нашли пистолет Макарова и заключили под стражу. Сидевшие в кутаисском СИЗО воры Амброладзе и Кухианидзе пообещали администрации, что, если заедет Байко, прольется кровь. После этого Байко перевезли в Тбилиси, в СИЗО №7, где воров еще не содержали. В качестве телохранителя к Байко подсадили будущего вора в законе Сулхана Мжавию, который потом с подачи Джангвеладзе будет коронован за избиение Гии Свердловского (Георгий Акоев). Еще через несколько дней Байко поместили к «массе» в губернскую тюрьму «Ортачала». В знаменитой отделанной евроремонтом «воровской» камере №49 находившиеся там Црипа и Звиад, а также другие воры, Резо Лорткипанидзе, Джимшер, Немой и Датунашвили, накрыли ему стол. Узнав об этом, Звиаду из Москвы в ярости позвонил Лаша Шушанашвили и приказал сломать Байко позвоночник в отместку за Дато Себискверадзе, который по вине Байко остался инвалидом. Звиад и Црипа, в угоду Лаше, резко поменяли свое отношение к Байко и начали провоцировать его на конфликт. Избежать массовых беспорядков удалось лишь благодаря личному присутствию начальника тюрьмы: Байко вывели из камеры и перевели обратно в седьмой изолятор. По словам источника «Прайм Крайм», все обвинения были сняты с Байко посредством вмешательства бывшего министра иностранных дел России Игоря Иванова: на следующий день после его визита в Грузию ночью из Кутаиси привезли судью, который изменил Байко меру пресечения, и того и след простыл. Рвение Звиада и Црипы не прошло даром: Шакро и Лаша в августе 2004 года сделали ворами их братьев Бесо Папиашвили и Сандрика Курасбедиани в знак благодарности за «наезд» на Байко. Через полтора года Црипу, устроившего себе незапланированный «банный день» за пределами изолятора, показательно задержали в серных банях вместе с конвоем и родственником, отцом Сандрика. Это повлекло ужесточение режима для остальных заключенных, в первую очередь воров, которые единогласно проголосовали за сложение црипиных полномочий. Звиад Папиашвили Фото: «Прайм Крайм» В дальнейшем администрация изолятора стала использовать Црипу в своих оперативных играх, создавая с его помощью новые конфликтные ситуации между ворами. Первым, кто пострадал через Црипу, стал его закадычный друг, Звиад Папиашвили. Когда Црипу подселили к Звиаду, он принялся ругать вора Рамаза Джинчарадзе, одного из развенчавших его сидельцев СИЗО №7. Находившийся рядом Звиад вместо того, чтобы это пресечь, промолчал. За это Гига Виблиани избил Звиада. Еще через несколько месяцев Звиада избили всей камерой и оставили не вором. После выхода на свободу в 2011 году Звиаду потребовалось не меньше года, чтобы вернуть себе имя. На сходках его вопрос несколько раз откладывался то из-за полицейских облав, то из-за протестов претензеров. В итоге Звиад был восстановлен в правах волевым решением Шушанашвили, невзирая на оппонентов, чьи возражения были полностью проигнорированы. «Перезагрузка» Папиашвили была сделана с прицелом на то, чтобы «торпедировать» им его же «обидчиков». Однако все, на что хватило Звиада, это старик Дзагуния, которого перед смертью раскороновали за участие в избиении Папиашвили. Оправдывая свой поступок, ветеран пояснил, что в пылу страстей не заметил, как приложил разок Звиада своим костылем, чего, конечно, делать права не имел. При этом Дзагуния признал, что Звиад не совершал ничего дурного, за что его следовало бы предавать такой участи, и проговорился, что все его «товарищи», избивавшие Звиада, действовали по указанию администрации. Сегодня из непосредственных «обидчиков» Звиада в живых и «в полноте» остались только двое: Джинчарадзе и Купрашвили. Дзагуния и Поцхверия ушли в мир иной, а Виблиани был раскоронован за другие прегрешения. В отношении Джинчарадзе и Купрашвили, которых поддерживает Джангвеладзе, «греки» под предводительством Лаши Шушанашвили будут и дальше раскачивать тему их сотрудничества с оперчастью. Однако в этом теперь им вряд ли поможет Папиашвили. Несмотря на отказ, сам факт общения Папиашвили с Джангвеладзе в Греции расценивается крайне неоднозначно. Некоторые склонны видеть в этом предательство. При этом всех интересуют детали разговора. Поведение Звиада и без того в последнее время вызывает массу вопросов, особенно у тех его соратников, кто возлагал на него большие надежды. Чего стоит хотя бы его недавняя стычка с Чиа, которому он так ничего и не смог противопоставить. Сергей Леонов © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Загрузка... {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item_print.story_prev.date}} {{item_print.story_next.date}}