Где в России быстрее всего погашают ипотеку, выяснили специалисты Национального бюро кредитных историй. Так, выяснилось, что оперативнее всего ипотечные кредиты выплачивают жители Южного Урала (средний срок составил 13 лет и 8 месяцев). В то же время ямальские заемщики закрывают ипотеку на протяжении 18 лет. Исследование опубликовано на сайте НБКИ.
По данным экспертов, средний срок ипотечного кредита в России в третьем квартале этого года составил 14,9 года, увеличившись за год на 4,3%. Одно из самых продолжительных значений среднего срока ипотеки было зафиксировано в Тюменской области (16,99 года).
Что касается других регионов УрФО, то в Зауралье ипотеку выплачивают за 16,53 года, в Югре — за 16,26 года, в Свердловской области — за 15,36 года, а в Пермском крае — за 15,35 года.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, рост среднего срока ипотечного кредита свидетельствует о том, что для заемщиков этот продукт остается востребованным, а для кредиторов — привлекательным.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале продлили льготную ипотеку на 2018 год.