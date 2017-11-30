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30 ноября 2017
11:06  30 ноября 2017 0

В УрФО быстрее всех гасят ипотеку челябинцы. Ямальцы тратят на это на пять лет больше

Городские объекты. Челябинск, центр ипотеки, банк снежинский
Ипотека остается популярным способом приобретения жильяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Где в России быстрее всего погашают ипотеку, выяснили специалисты Национального бюро кредитных историй. Так, выяснилось, что оперативнее всего ипотечные кредиты выплачивают жители Южного Урала (средний срок составил 13 лет и 8 месяцев). В то же время ямальские заемщики закрывают ипотеку на протяжении 18 лет. Исследование опубликовано на сайте НБКИ.

По данным экспертов, средний срок ипотечного кредита в России в третьем квартале этого года составил 14,9 года, увеличившись за год на 4,3%. Одно из самых продолжительных значений среднего срока ипотеки было зафиксировано в Тюменской области (16,99 года).

Что касается других регионов УрФО, то в Зауралье ипотеку выплачивают за 16,53 года, в Югре — за 16,26 года, в Свердловской области — за 15,36 года, а в Пермском крае — за 15,35 года.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, рост среднего срока ипотечного кредита свидетельствует о том, что для заемщиков этот продукт остается востребованным, а для кредиторов — привлекательным.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале продлили льготную ипотеку на 2018 год.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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