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08 декабря 2017
17:54  08 декабря 2017 0

Гринпис требует независимую проверку по выбросу рутения на Южном Урале

Виды Екатеринбурга, автобус, гринпис, площадь 1905года, greenpeace
Гринпис требует правдыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Гринпис России запустил петицию, направленную генеральному прокурору РФ. В ней организация требует провести полноценную проверку по выбросу рутения-106 на Южном Урале — с привлечением независимых специалистов и представителей общественности.

У Гринписа вызывает опасения отношение властей к утечке радиоактивных материалов. С момента публикации информации о выбросе прошло более двух месяцев, однако до сих пор неизвестно, откуда изотопы попали в воздух. Госкорпорация Росатом заявила о своей непричастности к выбросу рутения-106, в качестве приоритетной версии причин выброса называют падение спутника. В организации считают, что инцидент должен быть расследован, чтобы в дальнейшем исключить более серьёзные последствия и сокрытие значимой информации.

Руководитель антиядерной программы Гринпис России Рашид Алимов отметил расхождение между результатами исследований Росатома и Росгидромета. В то время как последний сообщал о зафиксированных концентрациях в воздухе рутения, Росатом все отрицал. «Это не похоже на исследование с целью выявить источник выброса», — подчеркнул он.

ПО «Маяк», который, как предполагают, является источником выброса радиоактивного вещества, принадлежит Росатому. На предприятии провели проверку условий труда и изучили радиационную обстановку.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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