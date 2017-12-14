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14 декабря 2017
13 декабря 2017
06:21  14 декабря 2017 0

Google опубликовал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2017 года

Клипарт, всего понемногу, интернет, гугл, google, поисковая система
Компания составила список лучших кинолент и телесериаловФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская компания Google составила рейтинг самых популярных в мире фильмов и сериалов уходящего года. Лидером кинокартин стал хоррор «Оно», ставший одним из самых кассовых фильмов ужасов в истории кинематографа.

Вторую строчку по популярности заняла «Чудо-женщина», рассказывающая о жесткой, но человечной принцессе амазонок — Диане. На третьем месте расположился диснеевский мюзикл «Красавица и чудовище», заработавший в мировом прокате более одного миллиарда долларов. А замыкают пятерку драматический боевик «Логан» и «Лига справедливости».

Что касается сериалов, первое место досталось мистическому триллеру под названием «Очень странные дела». Вслед за ним расположилась драма «13 причин почему» и бразильская версия реалити-шоу «Большой брат». На четвертой строчке — один из самых популярных сериалов «Игра престолов», а на пятой — приключенческий боевик «Железный кулак», передает «Газета.ru».

Александр Черноскутов
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