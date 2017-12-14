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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:56  14 декабря 2017 2

После президентских выборов россияне могут выйти на акции протеста

Клипарт, часы на башне, москва, кремль
Выборы могут спровоцировать акции протестаФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Политконсультанты и политтехнологи со всей страны не исключили, что после выборов президента в России возможны массовые акции протеста, которые пройдут не только в крупных городах, но и в регионах. Такого мнения придерживаются 45% опрошенных (всего в опросе приняли участие 175 человек) участников VII Форума специалистов политических профессий.

Чуть больше трети опрошенных (39%) говорят о том, что протесты возможны только в крупных городах. Еще 37% респондентов придерживаются мнения, что протестов не будет, но несистемная оппозиция начнет медийную кампанию по снижению доверия к результатам выборов. Данные опроса политтехнологов приводит РБК.

Треть респондентов на форуме (37%) заявила о том, что избиратели поддержит Путина из-за его выгодной для электората роли в противостоянии России с «коллективным Западом». «В глазах среднестатистического избирателя Путин играет роль того, кто поднял Россию с колен в ситуации санкций и противостояния с Западом», — поддержал предположение коллег Валентин Бианки.

Политолог Евгений Минченко, в свою очередь, предполагает, что предпосылок для массовых протестов нет, однако сразу после выборов стоит ожидать неизбежной волны критики в западных СМИ, кроме того результаты выборов могут поставить под сомнение российские либерально-оппозиционные СМИ и политики.

Политологи сходятся в том, что главным риском президентской кампании может стать экономическая ситуация в стране. Проблемы могут возникнуть, если во время кампании случится скандал, к примеру, из-за невыплат зарплат бюджетникам. Также на рейтинг действующего главы может повлиять и гипотетический обвал рубля. Свою негативную роль может сыграть открытое давление региональных властей на избирателей. Также к рискам стоит причислить экологические протесты, которые затронули города-миллионники, и «взрывоопасную проблематику обманутых дольщиков», говорят политологи.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы России. Об этом он рассказал 6 декабря во время встречи с работниками предприятия «ГАЗ», напоминает «Национальная служба новостей». Лидер страны подчеркнул, что лучшего места для подобного заявления нет.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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