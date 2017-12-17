Родителям попавшего в плен в Сирии россиянина сообщили о его смерти

06:53 17 декабря 2017 0

Сослуживец попавших в плен россиян сообщил об их смерти Фото: скрин видео

Взятые в плен боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» россияне Григорий Цуркану и Роман Заболотний погибли. Об этом матери одного из них сообщил представитель «Частной военной компании Вагнера».

Мужчина из ЧВК пришел домой к матери Цуркану 4 декабря. Как позже она рассказала «Дождю», наемник рассказал, что ее сын скончался от ранений, а второй россиянин был убит боевиками. В качестве компенсации представитель военной кампании предложил семье материальную помощь, но те от нее отказались.

Достоверной информации о Цуркану и Заболотном до сих пор нет, хотя с момента появления прошло больше двух месяцев. Еще в начале октября в Сети появилось видео, где мужчины рассказывали о том, что попали в плен. Родители Цуркану обратились в Минобороны с просьбой сообщить местонахождение и состояние их сына, однако ответ не пришел до сих пор.

За это время в СМИ появлялась информация и о смерти, и о переговорах выдачи военнопленных России.