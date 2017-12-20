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20 декабря 2017
19 декабря 2017
01:29  20 декабря 2017 0

Госдепартамент США обиделся на Россию за вывод наблюдателей с Донбасса

Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Госдеп США озвучил решение военного конфликта в ДонбассеФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сожалеет об отзыве российских наблюдателей из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе. По мнению американского дипломата, дальнейшее урегулирование конфликта на юго-востоке Украины в огромной степени зависит от позиции Москвы.

«Обидно, что Россия вывела своих представителей из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы», — цитирует Волкера РИА «Новости».

Волкер также обвинил Россию в военной поддержке непризнанных республик, а заявления Москвы о необходимости переговоров властей Украины с представителями ДНР и ЛНР он назвал «мало реалистичным вариантом» урегулирования конфликта. Несмотря на критику в адрес России, представитель Госдепартамента США отметил, что диалог между Вашингтоном и Москвой необходимо продолжить.

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Украина обвинила ДНР в уходе российских наблюдателей с Донбасса

«Мы все еще открыты для диалога с Россией и готовы содействовать выполнению минских соглашений, но для этого нужна политическая воля. Россия вывела своих офицеров из СЦКК как раз перед масштабной эскалацией числа нарушений режима прекращения огня. На Украине только что произошли одни из самых ожесточенных с февраля 2017 года боев. Решение о мире предстоит принимать России», — приводит слова Волкера ТАСС.

Как сообщает телеканал RT, Российские военнослужащие из состава Совместного центра по координации и контролю в Донбассе покинули территорию конфликта 19 декабря. МИД РФ обвинил украинскую сторону СЦКК в сознательном обострении обстановки и препятствовании диалогу российской стороны с местным населением в зоне конфликта.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих, обстрелявших мирных жителей Донецка. В ведомстве подчеркнули, что своими действиями ВСУ нарушили положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, напоминает «РАПСИ».

Сергей Макеев
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