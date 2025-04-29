NYT: Стубб собрался вооружить Украину «до зубов»

В рамках будущих гарантий безопасности необходимо обеспечить Украину максимальным вооружением. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете The New York Times.
«Гарантии безопасности Украины должны включать вооружение Киева „до зубов“, чтобы он мог сдержать повторное нападение Москвы», — сказал Стубб. Его слова приводят NYT.
Помимо этого он заявил, что Европа должна предоставить первичную гарантию безопасности с «поддержкой со стороны США». Однако как это должно выглядеть, глава Финляндии не пояснил. Также Стубб рассказал, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные компромиссы, соответствующие текущему положению дел на фронте.
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