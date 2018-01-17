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18 января 2018
17 января 2018
21:02  17 января 2018 4

Чистый отток капитала из России подскочил почти в два раза

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Отток капитала вырос в 1,6 разаФото: Pixabay
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Чистый отток капитала из России за прошедший год вырос в 1,6 раза, до 31,3 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центрального банка Российской Федерации.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил 31,3 млрд долларов (19,8 млрд долларов в 2016 году)», — передает сообщение ЦБ «Газета.ru». Регулятор при этом отметил, что основным источником чистого вывоза являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Обратная ситуация была годом ранее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что иностранный отток капитала из РФ летом 2017 года был рекордным за прошедшие четыре года. В Кремле объяснили отток конъюнктурой и волатильностью (изменчивостью).

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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