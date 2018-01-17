Чистый отток капитала из России подскочил почти в два раза

21:02 17 января 2018 4

Отток капитала вырос в 1,6 раза Фото: Pixabay

Чистый отток капитала из России за прошедший год вырос в 1,6 раза, до 31,3 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центрального банка Российской Федерации.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил 31,3 млрд долларов (19,8 млрд долларов в 2016 году)», — передает сообщение ЦБ «Газета.ru». Регулятор при этом отметил, что основным источником чистого вывоза являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Обратная ситуация была годом ранее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что иностранный отток капитала из РФ летом 2017 года был рекордным за прошедшие четыре года. В Кремле объяснили отток конъюнктурой и волатильностью (изменчивостью).