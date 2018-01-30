Друзья Пугачевой рассказали правду о ее похудении

Друзья певицы Аллы Пугачевой опровергли информацию о том, что ей удалось похудеть с помощью резекции желудка. По их словам, достичь желаемых параметров она смогла лишь за счет диет.
В программе НТВ «Ты не поверишь!» известный диетолог заявлял, что примадонна сбросила лишние килограммы благодаря усилиям хирургов, пишет «Экспресс-газета». Тогда же специалист выразил мнение, что Пугачевой нужна помощь профессионалов, иначе ее вес продолжит снижаться и это приведет к анорексии. Однако стилист певицы заверил, что Пугачева похудела за счет ограничений в питании. Его слова подтвердила и Мила Ставицкая, дизайнер, которая является крестной детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Ранее в Сеть попал снимок 20-летней давности, на котором запечатлена Алла Пугачева. Многие с трудом узнали певицу — так она изменилась за эти годы.