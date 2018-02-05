В ближайшую неделю в Москве продолжится выпадение осадков в виде снега. При этом температура воздуха опустится до -10… -12 градусов С. Скорость ветра составит 10-15 м/с.
Как сообщает Утро.ру со ссылкой на представителей Гидрометцентра, в столичном регионе в ближайшую неделю, вплоть до субботы, 10 февраля, из-за активного южного циклона, ожидается сильный мокрый снег и метель. На дорогах гололедица, не исключены снежные заносы. Жителям и гостям российской столицы рекомендуют быть острожными, смотреть под ноги и тепло одеваться.
Между тем, только за последние два дня в Москве выпала месячная норма осадков. Как передает РТ со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в понедельник выпадет еще порядка 20 мм осадков.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник днем свободного посещения школ. Как писало «URA.RU», в Москве сохраняется оранжевый уровень опасности по метеоусловиям, снегом повалено около 2 тыс. деревьев.
Меж тем, по последней информации, число задержанных в аэропортах Москвы рейсов превысило 200. По информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево (там задержек и отмен больше всего), в ближайшие сутки отменены или задержаны рейсы в Екатеринбург, Нижневартовск, Сургут и Пермь.