{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
02:38  05 февраля 2018 0

Синоптики пообещали москвичам снежную и ветреную неделю

Метель. Салехард
В ближайшие дни москвичам рекомендовано не пользоваться личным транспортомФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ближайшую неделю в Москве продолжится выпадение осадков в виде снега. При этом температура воздуха опустится до -10… -12 градусов С. Скорость ветра составит 10-15 м/с.

Как сообщает Утро.ру со ссылкой на представителей Гидрометцентра, в столичном регионе в ближайшую неделю, вплоть до субботы, 10 февраля, из-за активного южного циклона, ожидается сильный мокрый снег и метель. На дорогах гололедица, не исключены снежные заносы. Жителям и гостям российской столицы рекомендуют быть острожными, смотреть под ноги и тепло одеваться.

Между тем, только за последние два дня в Москве выпала месячная норма осадков. Как передает РТ со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в понедельник выпадет еще порядка 20 мм осадков.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник днем свободного посещения школ. Как писало «URA.RU», в Москве сохраняется оранжевый уровень опасности по метеоусловиям, снегом повалено около 2 тыс. деревьев.

Меж тем, по последней информации, число задержанных в аэропортах Москвы рейсов превысило 200. По информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево (там задержек и отмен больше всего), в ближайшие сутки отменены или задержаны рейсы в Екатеринбург, Нижневартовск, Сургут и Пермь.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров