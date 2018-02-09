Телеведущий Корчевников признался, что собирается стать отцом

19:50 09 февраля 2018 4

Борис Корчевников готовится к отцовству Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Борис Корчевников признался, что скоро станет отцом. Известный холостяк проявил максимум интереса к теме материнства и младенчества на съемках программы «Судьба человека».

Героиней передачи была певица Натали, у которой полгода назад родился третий ребенок. В беседе с героиней Корчевников заметил: «Вы живете в невероятно счастливых материнских хлопотах», а затем начал интересоваться вопросами ухода за малышами. «Я собираюсь стать папой. Да! Научите меня, в чем главная история? Ведь мне тоже придется пеленать, — цитирует слова шоумена „Экспресс-газета“. — А пеленочка должна быть теплая? Вы утюгом греете или как?».

Варианты пеленания младенцев участники телешоу показывали на кукле, которую Борис Корчевников нежно прижимал к себе. Натали сначала даже растерялась от откровенности ведущего и отметила, что сначала было бы неплохо пригласить всех на свадьбу. Однако после этого замечания Корчевников перевел разговор на другую тему.