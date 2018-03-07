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07 марта 2018
06 марта 2018
09:15  07 марта 2018 0

Экономисты предсказали снижение уровня жизни в России

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, капитал, экономика, деньги, вклады, инвестиции, капиталовложения, вложения
Рост ВВП до 2030 года составит только 0,7%, утверждают экономистыФото: Анна Майорова © URA.RU

ВВП на душу населения в России вырастет в ближайшие 12 лет всего на 0,7%, если не будут проведены какие-либо реформы. Об этом заявили экономисты Организации экономического сотрудничества в докладе о будущем мировой экономики до 2060 года.

Основной вывод зарубежных экспертов состоит в том, что в ближайшие 40 лет уровень жизни в России относительно США будет снижаться, пишут «Ведомости». Причина заключается в низкой производительности труда, которая не выросла в последние годы, а до 2030 года ускорится лишь до 0,5%, говорится в докладе. Также стране мешает плохая демография, так как доля экономически активного населения и занятость сокращаются, считают эксперты.

В то же время Турции предрекают успешный рост. По мнению экспертов, за последующие 40 лет уровень жизни в этой стране вырастет до 75% от «эталона» — США. При этом считается, что в России этот показатель сегодня превышает 40%, и его ожидает небольшое снижение.

Отметим, обвальное падение большинства фондовых индексов может привести к повторению тяжелейшего финансового кризиса в России-2008. По мнению опрошенных «URA.RU» финансовых аналитиков, страну может ждать ускорение инфляции и, как следствие, резкий рост цен.

Игорь Чукреев
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