10:24 08 марта 2018 0

Актер и не подозревал, что так похож на своего друга Фото: Станислав Садальский, Иосиф Пригожин, instagram

Актер Станислав Садальский внезапно обнаружил поразительное портретное сходство между собой и своим приятелем, продюсером Иосифом Пригожиным. Взволновала артиста фотография, выложенная Пригожиным в Instagram. Снимок изображает продюсера в молодости, еще с густой шевелюрой.

«…подумал, что это я на Шаболовке. На съемках советского „Будильника“. Ан нет, это Иосиф в 10 классе… В шоке, жду повестки в суд, будут брать ДНК», — прокомментировал фотографию Садальский.

Как пишет StarHit, Пригожин и Садальский дружат несколько лет, но раньше сходства между собой не замечали. Между тем, поклонники тоже поначалу перепутали актера и продюсера. «Я думала — Садальский», — написала одна из пользовательниц под снимком.

Ранее Иосиф Пригожин опубликовал снимок двойняшек, чем вызвал множество вопросов у поклонников. Впоследствии продюсер признался, что дети — его дальние родственники.