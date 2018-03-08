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08 марта 2018
07 марта 2018
10:24  08 марта 2018 0

Садальский спутал себя с Пригожиным. «Будут брать ДНК». ФОТО

Станислав Садальский, садальский станислав
Актер и не подозревал, что так похож на своего другаФото: Станислав Садальский, Иосиф Пригожин, instagram

Актер Станислав Садальский внезапно обнаружил поразительное портретное сходство между собой и своим приятелем, продюсером Иосифом Пригожиным. Взволновала артиста фотография, выложенная Пригожиным в Instagram. Снимок изображает продюсера в молодости, еще с густой шевелюрой.

«…подумал, что это я на Шаболовке. На съемках советского „Будильника“. Ан нет, это Иосиф в 10 классе… В шоке, жду повестки в суд, будут брать ДНК», — прокомментировал фотографию Садальский.

Как пишет StarHit, Пригожин и Садальский дружат несколько лет, но раньше сходства между собой не замечали. Между тем, поклонники тоже поначалу перепутали актера и продюсера. «Я думала — Садальский», — написала одна из пользовательниц под снимком.

Ранее Иосиф Пригожин опубликовал снимок двойняшек, чем вызвал множество вопросов у поклонников. Впоследствии продюсер признался, что дети — его дальние родственники.

Наталья Володина
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