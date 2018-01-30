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31 января 2018
30 января 2018
20:59  30 января 2018 1

Пригожин признался, кем ему приходятся малыши со снимков Валерии. ФОТО

В Сети отмечают внешнее сходство малышей и продюсераФото: Иосиф Пригожин, Instagram

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о двойняшках, фото с которыми выложила в Instagram его супруга, певица Валерия. Он объяснил, что малыши родились не у них и не у их отпрысков, однако паре небезразлична судьба двойни.

«Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили», — цитирует продюсера Star Hit. При этом артист добавил, что был бы очень рад, если бы у него с Валерией родились малыши. «Детей мы не делим на своих и чужих», — добавил он.

Поклонники отметили в комментариях поразительное сходство детей и Иосифа Пригожина. Это подтвердил и сам супруг Валерии, однако рассказал, что двойняшки «можно сказать, с Кавказа», как и сам артист. «То, что они на меня похожи, — это правда. Родственники все друг на друга похожи», — подчеркнул продюсер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что одни фанаты артистов предположили, что Валерия стала мамой, другие — бабушкой. Кто-то и вовсе приписал родство двойняшек старшей дочери певицы Анне Шульгиной. Под фото матери она оставила комментарий: «Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками! Я же у себя их не выкладываю! Удали, пожалуйста». Однако позже комментарий был удален.

Ксения Томашова
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