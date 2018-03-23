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23 марта 2018
22 марта 2018
07:37  23 марта 2018 0

Сайт Минобороны атаковали хакеры во время выбора названия российского оружия

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
За последний день голосования Минобороны пришлось отразить семь DDoS-атакФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Министерстве обороны России сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства, которая была зафиксирована во время голосования за название для новейшего российского оружия. В течение последних суток хакеры пытались семь раз нарушить работу сайта.

В ведомстве рассказали, что службам компьютерной безопасности удалось нейтрализовать все попытки атаковать сайт, пишет «Интерфакс». При этом установлено, что хакеры действовали с территории Западной Европы, Украины и североамериканского континента. Две наиболее мощных DDoS-атаки были совершены в последний час голосования. «В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту — десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени», — рассказали в Минобороны.

Результаты голосования по названиям для нового российского сверхоружия стали известны 22 марта, напоминает «Национальная служба новостей». В итоге для подводного беспилотника было выбрано название «Посейдон», боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет», а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник».

Дарья Корчак
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