Сайт Минобороны атаковали хакеры во время выбора названия российского оружия

07:37 23 марта 2018 0

За последний день голосования Минобороны пришлось отразить семь DDoS-атак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Министерстве обороны России сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства, которая была зафиксирована во время голосования за название для новейшего российского оружия. В течение последних суток хакеры пытались семь раз нарушить работу сайта.

В ведомстве рассказали, что службам компьютерной безопасности удалось нейтрализовать все попытки атаковать сайт, пишет «Интерфакс». При этом установлено, что хакеры действовали с территории Западной Европы, Украины и североамериканского континента. Две наиболее мощных DDoS-атаки были совершены в последний час голосования. «В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту — десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени», — рассказали в Минобороны.

Результаты голосования по названиям для нового российского сверхоружия стали известны 22 марта, напоминает «Национальная служба новостей». В итоге для подводного беспилотника было выбрано название «Посейдон», боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет», а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник».