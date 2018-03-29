21:00 29 марта 2018 0

Новая пенсионная реформа заставит россиян копить на старость Фото: depositphotos.com © URA.RU

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Главное к этому часу:

Свердловское Заксобрание сделало первый шаг к отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга. Профильный комитет одобрил законопроект губернатора Евгения Куйвашева о введении «советской» схемы избрания главы города. Заседание при этом прошло довольно весело — с троллингом действующего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и цитатами из Апокалипсиса.

В МЧС назвали причину пожара в «Зимней вишне». Специалисты уверяют: кемеровская трагедия может повториться в любом городе России. Уральские чиновники при этом заявляют, что рады бы побороться с проблемами пожарной безопасности, но им мешает прокуратура.

Власти собираются изменить пенсионную систему, из-за чего россиянам придется копить на старость. По мнению министра финансов Антона Силуанова, это будет «выгодно всем». К новой системе граждан планируют подключать принудительно.

Из-за резкого скачка цен на бензин уже летом многим россиянам топливо будет не по карману. Но эксперты уверены: это еще не самое страшное. Страну ждет дефицит бензина, а некоторые регионы — и вовсе его отсутствие.

В Екатеринбурге гаишники два часа гонялись за пьяным водителем, которым оказался замначальника свердловского УГИБДД. Полковник Алексей Юнусов пытался скрыться с места ДТП, а после задержания отказался проходить тест на алкоголь. В МВД с ответом не медлили и уже через несколько часов решили судьбу провинившегося сотрудника.

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают бурный роман новгородской школьницы с преподавателем. Десятиклассница и 41-летняя учительница свои чувства не скрывают, делясь откровенными фото и обмениваясь признаниями в любви в «Инстаграме». Сейчас следователи проверяют достоверность их отношений.