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04 апреля 2018
16:00  04 апреля 2018 5

В деле об отравлении Скрипаля появился «подозрительный россиянин»

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, салон
Подозреваемый прилетел с дочерью экс-полковника на одном самолетеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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У британских спецслужб появился новый возможный подозреваемый в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. И это опять русский, на этот раз пассажир, которому не посчастливилось лететь на одном самолете с дочерью бывшего разведчика.

Известно, что не установленный пока россиянин прилетел в Англию одним рейсом с Юлией Скрипаль. И хотя личность его неизвестна, спецслужбам тем не менее удалось выяснить, что в Лондоне он пробыл всего несколько часов, после чего улетел обратно, что и посчитали «подозрительным», сообщает «Национальная служба новостей».

Сергей Скрипаль был отравлен в Англии в начале марта. Британское правительство обвинило в этом Россию, но до сих пор не смогло предоставить каких-либо доказательств в подтверждение обоснованности своих предположений.

Игорь Чукреев
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