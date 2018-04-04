В деле об отравлении Скрипаля появился «подозрительный россиянин»

16:00 04 апреля 2018 5

Подозреваемый прилетел с дочерью экс-полковника на одном самолете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У британских спецслужб появился новый возможный подозреваемый в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. И это опять русский, на этот раз пассажир, которому не посчастливилось лететь на одном самолете с дочерью бывшего разведчика.

Известно, что не установленный пока россиянин прилетел в Англию одним рейсом с Юлией Скрипаль. И хотя личность его неизвестна, спецслужбам тем не менее удалось выяснить, что в Лондоне он пробыл всего несколько часов, после чего улетел обратно, что и посчитали «подозрительным», сообщает «Национальная служба новостей».

Сергей Скрипаль был отравлен в Англии в начале марта. Британское правительство обвинило в этом Россию, но до сих пор не смогло предоставить каких-либо доказательств в подтверждение обоснованности своих предположений.