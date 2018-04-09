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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:59  09 апреля 2018 0

Новейший истребитель Су-27СМ потерял часть хвоста из-за плохо закрученных болтов

Сообщается, что неудачные испытания прошли в конце прошлого годаФото: militaryarms.ru

Стало известно об инциденте, который произошел с самолетом Су-27СМ во время испытаний новейшего истребителя. Он в воздухе лишился части заднего хвостового оперения.

Неудачные испытания имели место еще в декабре прошлого года, но известно о них стало только сейчас, пишет портал Life.ru. Перед летчиком, который пилотировал самолет, стояла задача разогнать машину до максимальной скорости. Когда она уже почти достигла предела, пилот услышал громкий хлопок и почувствовал резкое движение корпуса самолета. С помощью зеркала заднего вида он обнаружил, что часть киля истребителя с одной стороны отсутствует. Тем не менее опытный летчик смог благополучно посадить самолет.

Позднее выяснилось, что при сборке этого экземпляра Су-27СМ использовались неправильные болты. При этом их слишком слабо затянули, поэтому деталь не выдержала сильной нагрузки и отвалилась. После инцидента на всех бортах решили проверить эту часть самолета, чтобы исключить повторение таких происшествий.

Дарья Корчак
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