Новейший истребитель Су-27СМ потерял часть хвоста из-за плохо закрученных болтов

19:59 09 апреля 2018 0

Сообщается, что неудачные испытания прошли в конце прошлого года Фото: militaryarms.ru

Стало известно об инциденте, который произошел с самолетом Су-27СМ во время испытаний новейшего истребителя. Он в воздухе лишился части заднего хвостового оперения.

Неудачные испытания имели место еще в декабре прошлого года, но известно о них стало только сейчас, пишет портал Life.ru. Перед летчиком, который пилотировал самолет, стояла задача разогнать машину до максимальной скорости. Когда она уже почти достигла предела, пилот услышал громкий хлопок и почувствовал резкое движение корпуса самолета. С помощью зеркала заднего вида он обнаружил, что часть киля истребителя с одной стороны отсутствует. Тем не менее опытный летчик смог благополучно посадить самолет.

Позднее выяснилось, что при сборке этого экземпляра Су-27СМ использовались неправильные болты. При этом их слишком слабо затянули, поэтому деталь не выдержала сильной нагрузки и отвалилась. После инцидента на всех бортах решили проверить эту часть самолета, чтобы исключить повторение таких происшествий.