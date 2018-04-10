На Украине понадеялись на скорое исчезновение России

02:20 10 апреля 2018 0

Противостояние между Киевом и Москвой идет на протяжении трехсот лет, считает замминистра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на скорое исчезновение России, а также пожелал россиянам жить в Тверском княжестве.

«Я очень надеюсь, что такого образования как Российская Федерация не будет», — приводит слова Грымчака RT. Также он добавил, что на одном из телеэфиров до него дозвонился житель Москвы и начал рассказывать, что Украины не существует. По мнению депутата, с такими мыслями россияне будут жить в Тверском княжестве и радоваться жизни.

Напомним, ранее Грымчак заявил, что противостояние между Киевом и Москвой продолжается уже на протяжении трех столетий. Как он считает, попытки РФ расшатать обстановку в соседнем государстве будут происходить даже после освобождения Донбасса.