В небе над Сирией замечены российские «летающие радары»

22:24 12 апреля 2018 0

Над Сирией заметили российскую авиацию Фото: скрин видео телеграм-канала Directorate 4

Российские «летающие радары», а также самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У, которые находились в воздушном пространстве Сирии, попали на видео. Запись опубликовал телеграм-канал, который освещает деятельность боевиков.

Такие воздушные судна используются для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил. Ранее сообщалось, что США пригрозили нанести ракетный удар по Сирии из-за якобы примененного там химического оружия.

Россия пообещала сбивать любые ракеты, которые вылетят в сторону арабской республики с американских кораблей, и оставила за собой право атаковать и объекты, с которых будут выпущены ракеты. После этого президент Штатов Дональд Трамп внезапно заявил, что никаких причин для разногласий между Россией и США нет, напоминает «URA.RU». Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что РФ контактирует с Пентагоном и НАТО по вопросу Сирии. Это происходит, несмотря на эмоциональность и угрожающий тон заявлений Запада, писало агентство Nation News.