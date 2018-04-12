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12 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:24  12 апреля 2018 0

В небе над Сирией замечены российские «летающие радары»

Над Сирией заметили российскую авиациюФото: скрин видео телеграм-канала Directorate 4
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские «летающие радары», а также самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У, которые находились в воздушном пространстве Сирии, попали на видео. Запись опубликовал телеграм-канал, который освещает деятельность боевиков.

Такие воздушные судна используются для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил. Ранее сообщалось, что США пригрозили нанести ракетный удар по Сирии из-за якобы примененного там химического оружия.

Россия пообещала сбивать любые ракеты, которые вылетят в сторону арабской республики с американских кораблей, и оставила за собой право атаковать и объекты, с которых будут выпущены ракеты. После этого президент Штатов Дональд Трамп внезапно заявил, что никаких причин для разногласий между Россией и США нет, напоминает «URA.RU». Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что РФ контактирует с Пентагоном и НАТО по вопросу Сирии. Это происходит, несмотря на эмоциональность и угрожающий тон заявлений Запада, писало агентство Nation News.

Ксения Томашова
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