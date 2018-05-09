Из-за израильские военных столица Сирии охвачена огнем
В Сети появилось видео последствий ракетного удара Израиля по Сирии. Судя по кадрам, в Дамаске начался крупный пожар.
Очевидцы утверждают, что горит военная техника, сосредоточенная в сирийской столице. Начался пожар сразу после израильской атаки, пишет агентство Nation News.
Ракетный удар по Сирии Израиль нанес 8 мая. Поводом стало то, что военные посчитали «подозрительными» перемещения арабской армии возле своих границ. В ходе атаки средства ПВО сумели сбить две ракеты. СМИ сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Дамаска, отмечает телеканал RT.