09:03 09 мая 2018 0

Из-за израильские военных столица Сирии охвачена огнем Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сети появилось видео последствий ракетного удара Израиля по Сирии. Судя по кадрам, в Дамаске начался крупный пожар.

Очевидцы утверждают, что горит военная техника, сосредоточенная в сирийской столице. Начался пожар сразу после израильской атаки, пишет агентство Nation News.

Ракетный удар по Сирии Израиль нанес 8 мая. Поводом стало то, что военные посчитали «подозрительными» перемещения арабской армии возле своих границ. В ходе атаки средства ПВО сумели сбить две ракеты. СМИ сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Дамаска, отмечает телеканал RT.