Названы первые финалисты «Евровидения-2018»

11:05 09 мая 2018 0

На полуфинале выступили представители 19 стран Фото: официальная страница конкурса

В столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал конкурса «Евровидение» 2018 года. По его итогам была определена первая десятка участников следующего этапа.

Всего в Лиссабоне на полуфинале выступили представители 19 стран. В финал из них удалось попасть участникам из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы, сообщает телеканал RT.

Второй полуфинал пройдет 10 мая. В нем примет участие россиянка Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break». Финал «Евровидения» состоится 12 мая, напоминает агентство Nation News.