В Госдуме назвали, какую долю занимает теневая экономика в России

Около 20% российской экономики находится в теневом секторе и не облагается налогами. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко (КПРФ). По его словам, власти недостаточно активно решают проблему, несмотря на ее давность.
«Как бы мы об этом не говорили, уже многие годы и десятилетия, правительство не обращается в эту сторону, считает очевидно, что там они ничего не сделают, не справятся», — отметил Левченко. Его слова приводит Дума ТВ. Он подчеркнул, что из-за этого значительная часть доходов проходит мимо бюджета.
Парламентарий также сообщил, что 44 тысячи компаний, зарегистрированных россиянами, ведут деятельность за рубежом и почти не платят налоги в России. По его словам, из-за международных соглашений об избежании двойного налогообложения предприятия перечисляют налоги только в стране регистрации, что влечет потери для российского бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активной борьбы с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов, отметив важность этих мер для развития предпринимательства и увеличения доходов федерального бюджета. Он заявил, что повышение качества отечественной экономики и борьба с теневыми практиками создают прозрачные условия для бизнеса и позволяют получать дополнительные доходы в бюджет, передает «Национальная служба новостей».
