Аэропорт Михельсона и Симановского отсудил деньги у своего проектировщика

«Ленаэропроект» планирует опротестовывать решение арбитражного суда Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Международный аэропорт в поселке Сабетта, где расположен завод «Ямал СПГ», взыскал со своего проектировщика — АО «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург) деньги. Решение по иску воздушной гавани было озвучено на заседании арбитражного суда ЯНАО.

Ямальский аэропорт требовал от проектировщика 1,3 млн рублей. В беседе с корреспондентом «URA.RU» представитель «Ленаэропроекта» сообщил, что истец мотивировал исковые требования тем, что проектировщик сдал работы по договору позже указанного срока. «С заказчиком (аэропорт Сабетта, прим. ред) были долгие согласования, поэтому мы не могли приступить к выполнению работ. Опротестовывать мы решение обязательно будем. В любом случае», — отметил начальник юридического отдела «Ленаэропроекта» Владислав Кайдалов.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ямальского аэропорта не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

Международный аэропорт Сабетта строился для нужд завода «Ямал СПГ» (основной владелец — «НОВАТЭК»). Конечными владельцами акций воздушной гавани являются Total E& P Yamal (20,01%), China National Oil And Gas Exploration And Development Corporation (20,01%), глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон (3,23%) и депутат Госдумы Леонид Симановский (0,8%), который ранее представлял в парламенте ХМАО.