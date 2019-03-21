В Москве состоялось прощание с певицей Юлией Началовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 21 марта, четверг. И вот главные новости к этому часу:

Глава Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Вслед за ней пост покинул оренбургский губернатор Юрий Берг. Место врио губернатора Оренбургской области занял свердловский экс-премьер Денис Паслер. За ним переедет его команда: 15 свердловских VIP, которых ждут новые назначения.

Рост реальных зарплат в России ушел в минус на 0,3%. При этом Росстат, напротив, отчитался о положительном росте доходов.

Соглашение властей и нефтяников о заморозке цен на бензин истекает 31 марта. Скачок цен на топливо ожидается уже 1 апреля.

Венесуэла будет получать от России тонны лекарств. Владимир Путин заявил, что поставки будут происходить еженедельно на регулярной основе.

В Москве завершились похороны Юлии Началовой: певицу проводили в последний путь овациями. На прощании присутствовал «криминальный авторитет», который рассказал о многомиллионных долгах певицы. В свою очередь, врач Юлии Началовой объяснил, почему певица сама виновата в трагедии.

В Нижнем Тагиле депутаты спели гимн РФ с ошибкой. В гордуме перед заседанием всегда слушают запись гимна, но техника подвела, и депутаты исполнили его сами.