Глава Оренбургской области попросил Путина об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прошением об отставке. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства региона. Комментируя решение покинуть пост, Берг обратился к жителям региона.
«Обещаю, что, на каких бы постах мне ни пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков», — говорится в официальном обращении Берга.
Ранее об отставке заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. На этом посту она работала с 2012 года. Ковтун заявила, что не планирует принимать участия в губернаторских выборах Мурманской области, которые должны состояться в этом году. 19 марта в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Врио главы региона стал Алексей Текслер, работающий до назначения в должности первого заместителя министра энергетики РФ.
20 марта заявление об отставке подал глава республики Алтай Александр Бердников. В данный момент республику возглавляет участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва, основанной на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС Олег Хорохордин. В тот же день свои полномочия сложил глава Калмыкии Алексей Орлов, место которого сейчас занимает чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.