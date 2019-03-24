23 марта 2019

Журналистов из России не пустили в Киев

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 11:39
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Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, ворота закрыты, флаг украины, солдаты, военные
Журналистов отказались пускать на самолет до КиеваФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина и обозревателя Алексея Семенова не пустили на Украину. Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на рейс авиакомпании Wizz Air.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист и политик Лев Шлосберг. Сообщается, что у Семенова и Камалягина были забронированы билеты, однако авиаперевозчик отказал россиянам в посадке. Журналистам объяснили, что граждане России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет не имеют права посещать Украину.

«Компания, безусловно, превысила свои полномочия. Она не погранслужба Украины, ее дело — возить людей и грузы», — написал Шлосберг. По его словам, Камалягин и Семенов должны были презентовать книгу «Россия и Украина. Дни затмения». Мероприятие должно состояться сегодня, 24 марта.

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