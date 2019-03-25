Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Лидерами рейтинга по доступности ипотеки по итогам 2018 года стали сразу два уральских автономных округа — Ямало-Ненецкий (1 место) и Ханты-Мансийский (3 место). Остальные регионы УрФО заняли куда более слабые позиции в списке.
Так, доля ямальских семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2018 году, составила 68,2%. На второй строчке оказалась Магаданская область с результатом 61,8%. Тройку лидеров замкнула Югра — 55,9% семей.
Жители этих регионов, по данным РИА «Новости», имеют больше возможностей приобрести жилье в ипотеку из-за относительно высокого заработка и невысоких средних цен на недвижимость. Наиболее близким к лидерам стала Челябинская область, занявшая 12 позицию. На Южном Урале только 39,2% семей смогли обзавестись жильем. Следом, на 15 строчке, расположилась Тюменская область с результатом в 38,9%. Пермский край оказался на 20 месте (32,6%), Свердловская область — на 46-м (27,8%), Курганская — на 49-м (27,4%).
Ленинградская область оказалась на 7 месте (42,1%), Московская — на 19-м (35,8%).