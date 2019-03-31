Российский самолет сел в Будапеште с третьей попытки

Самолет Airbus российской авиакомпании, выполнявший рейс Москва — Будапешт, сумел приземлиться в аэропорту назначения только с третьей попытки. Причиной сложной посадки стала неисправность шасси.
«Экипаж лайнера во время захода на посадку дважды пытался выпустить шасси. Оба раза оказались безуспешными», — сообщает «Интерфакс». Самолет удалось посадить только после того, как капитан судна задействовал аварийные системы.
Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящий момент судно отстранено от полетов, специалисты устанавливают причины неисправности.