Перед выборами Порошенко увеличил свой доход в 95 раз

За 2018 год Порошенко заработал 57 миллионов долларов Фото: Официальный сайт президента Украины

Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год выросли более чем в 95 раз в сравнении с 2017 годом. В прошлом году действующий глава страны заработал почти 1,56 миллиарда гривен (57 миллионов долларов).

Порошенко существенно увеличил свой доход благодаря дивидендам от инвестиционного банка «Ротшильд», фонда «Прайм Эссетс Капитал», возврата Минфином стоимости облигаций внутреннего госзайма, инвестиционной прибыли по их погашению и других источников, пишет делова газета «ВЗГЛЯД».

Кроме того, в 2018 году президент получил зарплату в 336 тысяч гривен (12,3 тысяч долларов) и 800 тысяч гривен (29,3 тысячи долларов) от отчуждения имущества. Сообщается, что в 2017 году Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен (почти 590 тысяч долларов).

Согласно последним данным ЦИК, в президентской гонке на Украине Порошенко отстает от лидирующего Владимира Зеленского на 11 процентов. Ни один из кандидатов не набрал должного количества голосов для победы в первом туре, поэтому Зеленский и Порошенко продолжат борьбу во втором туре.