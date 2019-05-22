Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела

Деятельностью Петра Порошенко заинтересовалась Антикоррупционная прокуратура Фото: Официальный сайт президента Украины

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело. Деятельностью экс-главы государства заинтересовались борцы с коррупцией.

«Антикоррупционная прокуратура Украины проверит законность действий Порошенко при распределении должностей в „Центрэнерго“», — пишет РИА «Новости». Уточняется, что надзорное ведомство уже завело уголовное дело против бывшего президента.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило против Порошенко уголовное дело о госизмене и превышении полномочий. Экс-президента обвинили в том, что он специально устроил провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда украинские корабли нарушили границу России, инцидент закончился стрельбой и задержанием моряков, напоминает RT.

«Центрэнерго» является крупнейшей энергетической компанией Украины. У нее есть три электростанции, которые поставляют электричество в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.