Интернет «обогнал» телевизор по просмотрам

Более 75% жителей крупных городов ежедневно пользуются рунетом. Телевизор сейчас смотрит около 70% городского населения страны, приводит данные аналитическая компания Mediascope.
Как показывают исследования за первый квартал этого года, по суточному охвату аудитория интернет в России уже обошла телевидение. Газета «Ведомости» уточняет, что телеканалы пока собирают большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию, но и здесь разрыв сокращается.
Телеэфиру остаются верны жители старше 45 лет, тогда как молодежь предпочитает черпать информацию в рунете. (Опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек, в нем участвовали жители в возрасте от 12 лет). Такая ситуация оказалась плачевной для продавцов телерекламы, так как они теряют свой главный аргумент — максимальный охват аудитории, который в России ранее обеспечивал только эфир.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что торговые войны и недружественные действия зарубежных партнеров реально угрожают российскому сегменту интернета. По его мнению, в России следует принять закон о защите Рунета.