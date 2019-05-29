28 мая 2019

Интернет «обогнал» телевизор по просмотрам

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 04:58
Размер текста
-
17
+
Выставка старых телевизоров в кинотеатре
Молодежь не обращает внимания на телевизорыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 75% жителей крупных городов ежедневно пользуются рунетом. Телевизор сейчас смотрит около 70% городского населения страны, приводит данные аналитическая компания Mediascope.

Как показывают исследования за первый квартал этого года, по суточному охвату аудитория интернет в России уже обошла телевидение. Газета «Ведомости» уточняет, что телеканалы пока собирают большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию, но и здесь разрыв сокращается.

Телеэфиру остаются верны жители старше 45 лет, тогда как молодежь предпочитает черпать информацию в рунете. (Опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек, в нем участвовали жители в возрасте от 12 лет). Такая ситуация оказалась плачевной для продавцов телерекламы, так как они теряют свой главный аргумент — максимальный охват аудитории, который в России ранее обеспечивал только эфир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что торговые войны и недружественные действия зарубежных партнеров реально угрожают российскому сегменту интернета. По его мнению, в России следует принять закон о защите Рунета.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...