Песков: мировые торговые войны угрожают Рунету

Торговые войны и недружественные действия зарубежных партнеров реально угрожают российскому сегменту интернета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для нейтрализации этой угрозы и необходим закон о защите Рунета.
«Смысл этого закона в том, чтобы обезопасить нашу сеть в случае недружественных шагов из-за границы. Эта опасность носит не только чисто гипотетический характер. Вы видите, что сейчас происходит в рамках торговых войн — я не буду персонифицировать участников. Но какие системные опасности несут в себе эти войны, — заявил Песков. — Резервирование внутренних, суверенных мощностей — необходимые действия».
В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон «О суверенном Интернете». Исходя из него, Роскомнадзор может в случае возникновения угрозы работе Интернета в России осуществлять «централизованное управление сетью».
15 мая президент США Дональд Трамп официально объявил чрезвычайную ситуацию в стране, запретив американским компаниям пользоваться компьютерным оборудованием, которое изготовлено фирмами, представляющими угрозу безопасности государства. 16 мая в список этих фирм вошла компания Huawei, которую власти США обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их правительству Китая.