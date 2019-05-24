Песков: мировые торговые войны угрожают Рунету

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 18:12
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Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер
В Кремле нашли еще один аргумент за принятый закон о суверенном РунетеФото: unsplash.com

Торговые войны и недружественные действия зарубежных партнеров реально угрожают российскому сегменту интернета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для нейтрализации этой угрозы и необходим закон о защите Рунета.

«Смысл этого закона в том, чтобы обезопасить нашу сеть в случае недружественных шагов из-за границы. Эта опасность носит не только чисто гипотетический характер. Вы видите, что сейчас происходит в рамках торговых войн — я не буду персонифицировать участников. Но какие системные опасности несут в себе эти войны, — заявил Песков. — Резервирование внутренних, суверенных мощностей — необходимые действия».

В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон «О суверенном Интернете». Исходя из него, Роскомнадзор может в случае возникновения угрозы работе Интернета в России осуществлять «централизованное управление сетью».

15 мая президент США Дональд Трамп официально объявил чрезвычайную ситуацию в стране, запретив американским компаниям пользоваться компьютерным оборудованием, которое изготовлено фирмами, представляющими угрозу безопасности государства. 16 мая в список этих фирм вошла компания Huawei, которую власти США обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их правительству Китая.

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