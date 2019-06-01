Пушков посмеялся над новыми правилами написания русских фамилий на Украине

Алексей Пушков отреагировал на изменения правописания русских фамилий на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков высмеял новые правила написания русских фамилий на Украине. Своим мнением на эту тему он поделился на своей странице в Twitter.

Ранее Киев утвердил новую редакцию «Украинского правописания», согласно которой в стране изменится правила написания русских фамилий. Теперь, к примеру, «Донской» и «Трубецкой» будут писаться как «Доньский» и «Трубецький». Исключением сделали лишь фамилию «Толстой».

«„Толстий“ звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне „Доньский“. Знайте, мол, нашу незалежность», — иронизировал Пушков, после чего опубликовал пост подписчика, который предложил называть в новостях президента Украины «Зеленской», а его предшественника — «Порошенков». На вопрос другого подписчика о том, как теперь следует называть [президента США Дональда] Трампа и [госсекретаря США Майка] Помпео, сенатор пошутил: «Полагаю, Трампий и Помпий».