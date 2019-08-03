Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем о новой ядерной сделке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопрос о соглашении по ядерному вооружению.
«Я верю, что это [заключение договора] произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, обсуждал это с Китаем», — приводит «Интерфакс» слова американского лидера, который также добавил, что обе стороны (РФ и Китай) с воодушевлением отнеслись к вопросу. В завершении президент подчеркнул, что если странам удастся договориться об уменьшении ядерного арсенала, это было бы «прекрасно для всего мира».
Ранее американская сторона уже заявляла о том, что готова предложить РФ и Китаю заключение ядерной сделки. При этом Вашингтон сообщал о нежелании менять политику в отношении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). 2 августа США официально прекратили в нем участие. Эксперты, как напоминает RT, считают, что такой шаг поставит под угрозу глобальную безопасность и будет способствовать росту напряженности в отношениях между странами.