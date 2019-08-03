Боярского возмутили данные Минздрава о психическом здоровье россиян

Михаил Боярский раскритиковал врачей за «бессмысленные» подсчеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Михаил Боярский раскритиковал Минздрав за данные о количестве душевно больных в России. Народного артиста РСФСР возмутило то, что на первом месте по этому показателю оказался его родной город — Санкт-Петербург.

«Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — заявил Боярский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Актер отметил, что относится к данным врачей с иронией, потому что такие подсчеты «бессмысленны и глупы». «Это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — заключил Боярский.

По данным Минздрава, в Санкт-Петербурге за 2018 год было зарегистрировано 4,7 тысячи пациентов с психическими расстройствами, установленными впервые в жизни. В Москве таких больных почти в 1,5 раза меньше — 2,8 тысячи, уточняет агентство Nation News. В первую пятерку регионов попала Челябинская область, где было выявлено 2,1 тысячи человек с заболеваниями психики.