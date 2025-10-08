Глава Сбербанка предупредил о падении прибыльности банковского сектора в 2025 году

Греф: банковский сектор не заработает прибыль 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Греф предупредил о падении прибыли банковского сектора в 2025 году
Греф предупредил о падении прибыли банковского сектора в 2025 году Фото:

Банковский сектор России в 2025 году не сможет повторить рекордную прибыль 2024 года. Такое заявление на форуме «Финополис-2025» сделал президент Сбербанка Герман Греф.

«В этом году банковский сектор не заработает прошлогоднюю прибыль и даже близко. Но в следующем году у нас налоговые новации [дадут эффект] минус 276,5 млрд руб.», — заявил Герман Греф, сообщает РБК.

Глава Сбербанка связал снижение прибыльности с предстоящими налоговыми изменениями. Напомним, по итогам 2024 года российские банки получили рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей, что на 15,2% выше показателя 2023 года.

До этого Минфин анонсировал повышение НДС до 22% с 2026 года, оставив льготную ставку 10% для социально значимых товаров. Дополнительные доходы бюджета планируется направить на обеспечение обороны и безопасности.

Ранее Сбербанк заявлял, что направит половину прибыли за 2024 год на выплаты акционерам. Такое решение озвучил председатель правления банка Герман Греф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банковский сектор России в 2025 году не сможет повторить рекордную прибыль 2024 года. Такое заявление на форуме «Финополис-2025» сделал президент Сбербанка Герман Греф. «В этом году банковский сектор не заработает прошлогоднюю прибыль и даже близко. Но в следующем году у нас налоговые новации [дадут эффект] минус 276,5 млрд руб.», — заявил Герман Греф, сообщает РБК. Глава Сбербанка связал снижение прибыльности с предстоящими налоговыми изменениями. Напомним, по итогам 2024 года российские банки получили рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей, что на 15,2% выше показателя 2023 года. До этого Минфин анонсировал повышение НДС до 22% с 2026 года, оставив льготную ставку 10% для социально значимых товаров. Дополнительные доходы бюджета планируется направить на обеспечение обороны и безопасности. Ранее Сбербанк заявлял, что направит половину прибыли за 2024 год на выплаты акционерам. Такое решение озвучил председатель правления банка Герман Греф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...