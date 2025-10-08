Глава Сбербанка предупредил о падении прибыльности банковского сектора в 2025 году

Банковский сектор России в 2025 году не сможет повторить рекордную прибыль 2024 года. Такое заявление на форуме «Финополис-2025» сделал президент Сбербанка Герман Греф.
«В этом году банковский сектор не заработает прошлогоднюю прибыль и даже близко. Но в следующем году у нас налоговые новации [дадут эффект] минус 276,5 млрд руб.», — заявил Герман Греф, сообщает РБК.
Глава Сбербанка связал снижение прибыльности с предстоящими налоговыми изменениями. Напомним, по итогам 2024 года российские банки получили рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей, что на 15,2% выше показателя 2023 года.
До этого Минфин анонсировал повышение НДС до 22% с 2026 года, оставив льготную ставку 10% для социально значимых товаров. Дополнительные доходы бюджета планируется направить на обеспечение обороны и безопасности.
Ранее Сбербанк заявлял, что направит половину прибыли за 2024 год на выплаты акционерам. Такое решение озвучил председатель правления банка Герман Греф.
