На Киркорова подали второй иск за два дня

Вслед за комбинатом питания «Кремлевский» иск против певца Филиппа Киркорова подал совладелец строительной компании «Стройхолдинг-Трейд» Петр Маринин. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.
«Гражданское дело по иску к Киркорову о взыскании денежных средств назначено к рассмотрению на 3 сентября», — приводит
Помощник Маринина не стал комментировать сумму иска и суть претензий. На сайте компании Renova, которая принадлежит «Стройхолдингу», указано, что в доме у Киркорова фирма выполняла дизайнерскую перегородку бассейна, выкладывала балкон керамическим гранитом и проводила ряд других работ.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский сказал, что «не помнит», в чем суть претензий строителей. «Строители, которым что-то недоплатили или они что-то недоделали», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что комбинат «Кремлевский» подал иск против артиста на 80 тысяч рублей. Компания заявила, что команда певца не оплатила счет на питание, которое предоставлялось во время подготовки концертной программы «Я» в Кремле. Члены коллектива певца объяснили, что заплатили за услуги, но позже им пришел еще один счет.