Меркель обвинила Россию в разрыве ракетного договора с США

Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила канцер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила ДРСМД и подала повод для окончания этого договора», — приводит слова Меркель РИА «Новости». Канцлер уточнила, что теперь Россия развязала руки другим странам Европы и мира для бесконтрольного вооружения. При этом Меркель пояснила, что будет совместно с НАТО настаивать на ограничении производства ракет.
По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, Меркель действует «как сержант, поглядывая на генерала» в лице Соединенных Штатов, передает RT.
США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД 2 августа. Американские власти предъявили Кремлю обвинения в нарушении соглашения. Москва все обвинения опровергла. При этом американский лидер Дональд Трамп предложил подписать новую сделку с участием Китая.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан главой СССР Михаилом Горбачевым и 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Согласно документу, станам было запрещено производить баллистические и крылатые ракеты, у которых зона поражения достигает 5,5 тысяч километров.