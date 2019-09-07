06 сентября 2019

Озвучена возможная причина нападения на Памфилову

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Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла
В ЛДПР посоветовали Элле Памфиловой перебраться в квартируФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-служба либерально-демократической партии России выдвинула предположение, кто мог совершить нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову. В ЛДПР уверены, что разбой устроили недоброжелатели. Представители партии даже не рассматривают версию обычной кражи, полагая, что в дом Памфиловой не мог пробраться простой вор.

«Мы все хорошо знаем, что это кристально честный человек, и дома у нее абсолютно нечего брать. У нападения, скорее всего, другие мотивы — провокация со стороны недоброжелателей», — цитирует пресс-службу ЛДПР телеканал 360.

В пресс-службе партии Памфиловой также дали совет переехать с дачи на Истре в обычную квартиру поближе к Центризбиркому. ЛДПР объяснили такую рекомендацию еще и тем, что загородный дом главы ЦИК расположен слишком далеко — в ста километрах от места работы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 сентября неизвестный злоумышленник проник на террасу дома Памфиловой в Истринском районе Подмосковья, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером и сбежал, напоминает RT. Глава Центризбиркома, комментируя происшествие, заявила, что вступила с нападавшим в схватку и дала ему отпор, испугав громкими криками, уточняет Nation News.

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