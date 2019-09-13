В России на льготы нефтяникам выделят более 2 триллионов рублей

Льготы нефтяникам приводят лишь к росту прибыли добывающих компаний, считает Алексей Сазанов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Через 14 лет на льготы нефтяникам выделят 2,3 трлн рублей. Об этом заявил директор налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%», — цитирует Сазанова РБК.

Сазанов пояснил, что, несмотря на рост льгот, придется искать дополнительные источники финансирования из-за выпадающих (недополученных) доходов. «Льготы приводят к росту прибыльности компаний, но не к новым инвестициям», — заключил директор налоговой и таможенной политики Минфина.

За последние четыре года льготы представителям нефтедобывающей отрасли выросли с 460 млрд до одного триллиона рублей. Выделенные деньги нефтяники тратят на погашение кредитов, реализацию новых проектов, а также на дивиденды и выкуп акций.

Самые большие выплаты получает «Роснефть» — в 2017 году компания договорилась о возврате с налога на добычу полезных ископаемых 350 млрд рублей. В июле она запросила у президента РФ Владимира Путина дополнительные налоговые льготы для доставки нефти в Европу и Азию по Северному морском пути.