Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

Законопроект должен позволить россиянам за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, вступит в силу с января 2021 года. Эта дата указана в уведомление Минфина о начале разработки законопроекта.

«Отмечается, что проблемой является «низкий уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода», — передает RNS . Законопроект должен позволить россиянам за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее Минфин объявил о разработке законопроекта о новой системе пенсионных накоплений с рабочим вариантом названия «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП). Инициатива должна была заменить законопроект об индивидуальном пенсионном капитале. В министерстве отмечали, что новая система накопительных пенсий предполагает исключительно добровольное участие россиян. Закон гарантирует налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений.