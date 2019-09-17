Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, пенсионер, старость, пенсия, юмин дмитрий, старый комод
Законопроект должен позволить россиянам за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, вступит в силу с января 2021 года. Эта дата указана в уведомление Минфина о начале разработки законопроекта.

«Отмечается, что проблемой является «низкий уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода», — передает RNS. Законопроект должен позволить россиянам за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее Минфин объявил о разработке законопроекта о новой системе пенсионных накоплений с рабочим вариантом названия «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП). Инициатива должна была заменить законопроект об индивидуальном пенсионном капитале. В министерстве отмечали, что новая система накопительных пенсий предполагает исключительно добровольное участие россиян. Закон гарантирует налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...