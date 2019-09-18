В России начнут продавать бензин в рассрочку

При возникновении просрочки долг превратится в кредит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца 2019 года АЗС «Газпромнефть» начнет продавать бензин в рассрочку. Услуга будет предоставляться совместно с «БКС банком», заявил председатель правления кредитной организации Дмитрий Пешнев-Подольский. Информацию подтвердил представитель сети автозаправок.

«Это пилотный проект, который будет работать только для водителей такси [Gett], но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС «Газпромнефть», — приводят «Ведомости» слова Пешнева-Подольского.

Планируется, что в приложении Gett появится возможность получить карту беспроцентной рассрочки до 15 тысяч рублей. Договор будет заполняться по sms. При этом клиенту нужно уложиться в льготный месячный период. Если возникнет просрочка, то долг превращается в кредит со ставкой 59%.

Gett — израильская компания, предоставляющая сервис такси в Израиле, России, Великобритании и США. В организации трудится более десяти тысяч сотрудников. В сети «Газпромнефти» 1838 станций, из которых 1224 действуют в России, 192 в СНГ и 422 в Европе.