Уровень безработицы в России обновил исторические показатели

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Уровень безработицы обновил исторический минимумФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в августе этого года число безработных снизилось по сравнению с июлем на 106 тысяч человек, обновив исторический минимум. Это следует из данных Росстата.

«В августе 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы классифицировались как безработные», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа ведомства.

Всего, как отмечается, по состоянию на август численность работающих россиян составила 75,7 млн человек (52% населения). До этого исторический минимум безработицы был обновлен в июне этого года. Тогда он составлял 4,4%.

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