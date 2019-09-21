20 сентября 2019

В Коми чиновники торжественно открыли 6 пластиковых окон и 12 балконных дверей в детсаду. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В торжественном открытии приняли участие сотрудники районной администрацииФото: газета «Вперед», vk.com

В детском саду села Айкино (республика Коми) состоялось торжественное открытие шести окон и 12 балконных дверей. Красные ленточки в честь долгожданной установки перерезали в присутствии сотрудников районной администрации.

«Новые шесть окон и двенадцать балконных дверей будут держать тепло и создавать уют в детском саду», — пишет газета «Вперед» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что «давнюю мечту» удалось осуществить благодаря проекту «Народный бюджет». В церемонии открытия вместе с заведующей детсада и представителями родительского комитета приняли участие замруководителя районной администрации по финансово-экономической и налоговой политике Анжелла Карпова, начальник управления экономического развития Александр Малафеев и начальник управления образования Елена Пекач.

В комментариях к новости большинство пользователей соцсети выразило свое возмущение ситуацией. «Из того, что априори должно быть в детском саду, они „раздули“ событие?» — задается вопросом Марина Зорина. «А остальные окна будут ждать следущего народного проекта?» — спрашивает Любовь Пичугова.

На момент публикации получить комментарий представителей районной администрации села не удалось.

«Давнюю мечту» удалось осуществить благодаря проекту «Народный бюджет»
Фото: газета «Вперед», vk.com

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© Служба новостей «URA.RU»
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