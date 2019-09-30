Власти раскрыли, у кого из россиян вырастут пенсии с 1 октября

Осеннее повышение пенсий коснется военных и силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала октября в законодательство о пенсиях вступает ряд поправок, увеличивающих страховые выплаты для 2,6 миллиона россиян. Нововведения коснутся бывших военных и представителей силовых ведомств.

Военные пенсии будут проиндексированы на 6,3%, на эти цели из федерального бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей. Пенсии рассчитываются с учетом звания, должности и срока службы бывших военнослужащих, передает Life.ru . В общей сложности изменения коснутся 2,6 миллиона россиян.

Предполагается, что после индексации средний размер военных пенсий вырастет до 26,2 тысячи рублей. Также прибавку к пенсии получат бывшие сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. С октября средний размер пенсий для бывших полицейских должен составить 17 тысяч рублей, для экс-сотрудников ФСБ — 30 тысяч.

Как писало «URA.RU», в июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении окладов военным, силовикам, пожарным и таможенникам, исходя из их должностей и званий, на 4,3%. Помимо этого, ранее сообщалось что президент РФ Владимир Путин секретным указом увеличил зарплату работникам Следственного комитета на 20%.