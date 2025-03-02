Лепс заматерился после вопроса про свадьбу с 19-летней

Российский певец Григорий Лепс на вопрос о том, планирует ли он на свою свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Киба приглашать представителей шоу-бизнеса, выругался и нецензурно послал их всех. Он уточнил, что проведет скромную свадьбу.
«Да пошли они ***** [нафиг]. Кто они такие?» — ответил Лепс на вопрос о том, будет ли шоу-бизнес гулять на его свадьбе. Интервью со светского мероприятия опубликовано в telegram-канале «Алена, блин». Певец добавил, что планирует провести скромную свадьбу этим летом только с самыми близкими.
Лепс сделал предложение Кибе, которой на тот момент было 18 лет, еще в июне 2024 года. Самому певцу на тот момент было 62 года. Тогда возлюбленная решила повременить с ответом. Уже в марте 2025 года Лепс анонсировал свою свадьбу, которая состоится этим летом.
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