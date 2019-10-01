В Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми после ссоры с женой

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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, полиция, лента ограждения
В результате падения мужчина и двое детей погиблиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Саратове мужчина с маленькими детьми упали с девятого этажа жилого дома. Об этом «URA.RU» рассказали в прокуратуре области.

«Житель областного центра, 1989 года рождения, вместе с малолетними детьми 2015 и 2018 года рождения, [выпал] из окна 9 этажа своей квартиры <…> после ссоры с женой», — сообщили в прокуратуре. Как уточняет РЕН ТВ, мужчина с годовалым сыном погибли на месте, а четырехлетняя девочка скончалась в больнице.

Как отмечают в прокуратуре, семья была материально обеспечена, а жители дома характеризовали их положительно. По факту трагедии прокуратурой организована проверка, обстоятельства преступления уточняются.

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