В Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми после ссоры с женой

В результате падения мужчина и двое детей погибли
В Саратове мужчина с маленькими детьми упали с девятого этажа жилого дома. Об этом «URA.RU» рассказали в прокуратуре области.
«Житель областного центра, 1989 года рождения, вместе с малолетними детьми 2015 и 2018 года рождения, [выпал] из окна 9 этажа своей квартиры <…> после ссоры с женой», — сообщили в прокуратуре. Как уточняет РЕН ТВ, мужчина с годовалым сыном погибли на месте, а четырехлетняя девочка скончалась в больнице.
Как отмечают в прокуратуре, семья была материально обеспечена, а жители дома характеризовали их положительно. По факту трагедии прокуратурой организована проверка, обстоятельства преступления уточняются.